(Видео) Атентат на Доналд Трамп!

Поранешниот претседател Доналд Трамп e повреден пред малку откако се слуша пукање на неговиот митинг во Батлер, Пенсилванија.

По пукањето Трамп падна на земја. Тој беше подигнат од обезбедувањето и имаше крв на лицето. Тој со тупаница се обрати пред толпата, а потоа беше симнат од бината од обезбедувањето.

Советник на Трамп во Милвоки изјави за Си-Ен-Ен дека работат на собирање информации за состојбата на поранешниот претседател.

Не ја знаеме неговата состојба“, рече советникот. „Се молиме да дека е добро“.

⚡️Closer angle of the attempted assassination on former president Donald Trump. He was hit in the ear. pic.twitter.com/K5kFoat86O

— War Monitor (@WarMonitors) July 13, 2024