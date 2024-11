(Видео) Бидете среќни што се разбудивте утринава: Русија истрела интерконтинентална балиситчка ракета кон Украинa (ICBM)!

Русија лансираше интерконтинентална балистичка ракета за време на нападот врз Украина во четвртокот, соопштија военото воздухопловство на Киев, во првата позната употреба во војната на моќно оружје дизајнирано да изведува нуклеарни напади илјадници километри подалеку.

Лансирањето беше последниот знак за брзо растечките тензии во 33-месечната војна откако Украина истрела американски и британски проектили врз цели во Русија оваа недела и покрај предупредувањата од Москва дека таквата акција ќе ја сфати како голема ескалација.

Експертите за безбедност рекоа дека, доколку се потврди, тоа ќе биде прва воена употреба на интерконтинентална балистичка ракета (ИЦБМ) – стратешко оружје дизајнирано да испорачува нуклеарни боеви глави и е важен дел од нуклеарното одвраќање на Русија.

Украинците не прецизираа каква боева глава има проектилот или за каков тип на ракета се работи. Нема сугестија дека е нуклеарно вооружено.

Русија веднаш не ја коментираше изјавата на украинските воздухопловни сили. Запрашан од новинарите за изјавата на воздухопловните сили, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, им рече на новинарите да контактираат со руската војска за коментар.

Украинска правда, медиум со седиште во Киев, цитира анонимни извори кои велат дека проектилот бил РС-26 Рубеж, интерконтинентална балистичка ракета со цврсто гориво со дострел од 5.800 километри.

RS-26 за прв пат беше успешно тестиран во 2012 година, а се проценува дека е долг 12 метри (40 стапки) и тежок 36 тони, според Центарот за стратешки и меѓународни студии (CSIS). Се вели дека РС-26 може да носи нуклеарна боева глава од 800 килограми (1.765 фунти).

Цел на рускиот ракетен напад беше воената индустрија и критична инфраструктура во централно-источниот град Днипро, соопштија воздухопловните сили.

Воздухопловните сили не кажаа што цели на ICBM или дали предизвикала некаква штета, но регионалниот гувернер Серхи Лисак рече дека ракетниот напад предизвикал штета на индустриската зона и предизвикало пожари во Днипро. Две лица се повредени.

Русија исто така истрела хиперсонична ракета Кинжал и седум крстаречки ракети Кх-101, од кои шест беа соборени, соопшти украинското воздухопловство.

„Конкретно, интерконтинентална балистичка ракета беше лансирана од регионот Астрахан на Руската Федерација“, се вели во соопштението.

Астрахан е на повеќе од 700 километри (435 милји) од украинскиот град Днипро.

„Дифенс експрес“, украинска консултантска компанија за одбрана, праша дали Соединетите Држави, главниот меѓународен сојузник на Киев, биле информирани за лансирањето на ракетата предвреме.

„Прашање е и дали САД беа предупредени за лансирањето и неговата насока, бидејќи најавата за такви лансирања е предуслов за спречување на активирање на систем за предупредување ракети и лансирање ракети како одговор“, пишува „Дифенс експрес“.

Воената алијанса на НАТО не одговори веднаш на барањето за коментар.

„Ако е вистина, ова ќе биде тотално без преседан и прва вистинска воена употреба на ICBM. Не дека има многу смисла со оглед на нивната цена и прецизност“, објави Андреј Баклицки од Институтот за истражување на разоружувањето на ОН на X.

Германскиот експерт за безбедност Улрих Куен објави: „Изгледа како Русија денес да употребила интерконтинентална балистичка ракета во војна за прв пат во историјата, против цивилни цели во Днипро“.

Руските воени дописници на Телеграм и официјален претставник кој сакаше да остане анонимен изјавија дека Киев во средата истрелал британски крстосувачки ракети „Сторм шедоу“ кон рускиот регион Курск, кој се граничи со Украина.

Портпаролот на Генералштабот на Украина рече дека нема информации и не е јасен степенот на каква било штета.

Руското Министерство за одбрана, во својот дневен извештај за настаните во претходните 24 часа во четвртокот, рече дека противвоздушната одбрана соборила два британски крстаречки ракети Storm Shadow.

Украина истрела американски ракети АТАКМС во Русија во вторникот, откако американскиот претседател Џо Бајден одобри користење на такви ракети, два месеци пред да ја напушти функцијата и Доналд Трамп да се врати во Белата куќа. Рускиот претседател Владимир Путин во вторникот го намали прагот за нуклеарен напад како одговор на поширок опсег на конвенционални напади.

Трамп рече дека ќе стави крај на војната и ја критикуваше милијарди долари помош за Украина под Бајден. Завојуваните страни веруваат дека Трамп најверојатно ќе се заложи за мировни разговори – за кои не се знае дека биле одржани уште од првите месеци на војната – и дека се обидуваат да постигнат силни позиции пред преговорите.

Москва постојано повторува дека употребата на западно оружје за удар на руска територија далеку од границата ќе биде голема ескалација во конфликтот. Киев вели дека му е потребна способност да се одбрани со удирање на руските задни бази што се користат за поддршка на инвазијата на Москва.

