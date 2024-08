(Видео) Во Англија се шират немирите, премиерот свика итен состанок

Британскиот премиер Кир Стармер денеска ќе одржи итен состанок со полициските началници по насилните антиимигрантски протести кои се интензивираа во последните денови, при што беа подметнати пожари во згради, возила и хотели во кои се сместени барателите на азил.

Немири избувнаа во градовите и населените места минатата недела, откако три девојчиња беа убиени во напад со нож во Саутпорт, северозападна Англија, а досега се уапсени 420 лица.

Убиствата веднаш беа искористени од антиимигрантски и антимуслимански групи. Набргу по нападот, на интернет се проширија дезинформации дека осомничениот напаѓач е радикален исламист кој штотуку пристигнал во Британија. Но, полицијата соопшти дека осомничениот е роден во Британија и дека случајот не се третира како терористички инцидент.

Never forget those racist politicians & media headlines which fuelled this pogrom of hate – In 2024 🇬🇧 racist thugs are setting fire to the Holiday Inn in #Rotherham, housing terrified asylum seekers- What does this have to do with murdered children- Alica, Bebe, Elsie?💔💔💔 pic.twitter.com/RVh5ikC3Ii

