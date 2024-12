(Видео) Гробницата на таткото на Асад во пламен, бунтовниците го извлекоа ковчегот и го запалија

На социјалните мрежи се шират снимки и фотографии на кои се гледаат бунтовнички борци како стојат до запалениот гроб на починатиот сириски претседател Хафез ал Асад.

Бунтовниците го извлекле ковчегот и го запалиле. АФП пренесува дека бунтовниците во униформи, како и локални жители, гледале како ковчегот гори.

Syrian rebels destroyed the crypt and tomb of dictator Hafez al-Assad, Bashar’s father. pic.twitter.com/YwgQKezkjl

Хафез ал Асад владееше со Сирија три децении. Тој почина од срцев удар во 2000 година и беше погребан во мавзолеј во неговото родно село Караха.

На функцијата претседател го наследи неговиот син Башар, кој беше сменет минатиот викенд.

⚡️BREAKING:

New footage emerged showing the destruction and burning of Hafez Al-Assad’s grave in Syria by Syrian “rebels.” pic.twitter.com/i37gX6dlHV

