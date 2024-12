(Видео) Демонстранти ја урнаа статуата на таткото на Башар ал Асад во Дамаск

Демонстрантите се собрале на централниот плоштад во населбата Џарамана, каде доминира друзиско и христијанско население. Плоштадот го носи името на Хафез Асад, а неговиот споменик е соборен и сниман на видео, кое е објавено на социјалните мрежи.

Насобраните се упатија кон владините згради во областа на главниот град под силен полициски надзор.

Демонстрантите маршираа кон полициските канцеларии барајќи да бидат испразнети, соопштија активисти. Властите ги толерираа повеќето протести на малцинството Друзи во земјата, за разлика од другите области контролирани од владата каде што безбедносните сили пукаа врз демонстрантите.

Инаку, семејството на Асад владее со Сирија во последните 53 години. Но, американски функционер, кој побарал да не биде именуван, за Си-Би-Ес изјави дека Дамаск се чини дека „паѓа во рацете на бунтовниците, предградие по предградие“, додавајќи дека борците кои се противат на режимот на Асад напредуваат на главниот пат кон сириската престолнина.

#Syria BREAKING: the regime has just lost control of it’s first suburb in the city of #Damascus.

Syrians in the Druze neighborhood of Jaramana are rising up against #Assad, toppling a statue of Hafez on the local square. pic.twitter.com/e3nTEAnByr

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 7, 2024