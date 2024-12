(Видео) Демонстрации против Трамп во Панама: „Рацете подалеку од каналот“

Стотици луѓе демонстрираа во вторникот пред американската амбасада во Панама, по заканата од новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп дека неговата земја ќе ја врати контролата врз меѓуокеанскиот транзит доколку не се намалат транзитните трошоци за американските бродови.

„Трамп, животно, рацете подалеку од каналот“, ритмички скандираа демонстрантите, кои ги запалија портретите на републиканката и на американската амбасадорка во Панама, Мари Кармен Апонте.

🇺🇸🇵🇦 #Panama citizens protest #US #PresidentElect #DonaldTrump‘s comments on taking control of the #PanamaCanal. Union members and public groups burned the US flag and a #Trump poster, dancing and playing music. Will the US bomb Panama again? pic.twitter.com/uBaifPBwRX

— Ivan Kircanski (@KircanskiIvan) December 24, 2024