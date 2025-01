(Видео) Десет загинати, 30 повредени: автомобил влета во толпа луѓе во Њу Орлеанс, сведоци тврдат дека и пукал кон нив

Десет лица загинаа, а 30 се повредени откако возило влета во толпа во Њу Орлеанс на улиците Канал и Бурбон, според официјалната градска агенција за подготвеност при катастрофи NOLA Ready, објави Си-Ен-Ен.

Се се случило на улицата Бурбон околу 03:15 часот по локално време, јавува локалната ТВ станица WGNO. Бурбонската улица се наоѓа во францускиот кварт во Њу Орлеанс. Синоќа илјадници луѓе присуствуваа на новогодишната прослава покрај таа улица.

Полицијата се уште не го прецизира точниот број на загинати, како и тежината на повредите кај лицата кои беа мета на напаѓачот.

Набрзо на лице место пристигнала брза помош, а улицата во моментов е затворена.

Од полицијата засега не соопштуваат ништо за мотивот за овој чин, ниту дали можеби станува збор за тероризам.

Си-Би-Ес Њуз јавува, повикувајќи се на изјави на сведоци, дека се работи за камион, а не за автомобил, и дека возачот со голема брзина го влетал возилото во толпата на улицата Бурбон, а потоа излегол и почнал да пука. Полицијата возврати со оган.

Per NOPD: At least one fatality and multiple casualties after driver plowed into a group of people on Bourbon Street. More in minutes on @WGNOtv pic.twitter.com/wGO25QhSij

— LBJ📺📻 (@lbjnola) January 1, 2025