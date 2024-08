(Видео) Заложничка криза во Русија, има жртви

Затвореници од 19-тиот окружен затвор во регионот на Волгоград зеле заложници, а како што пренесува РИА Новости, има и жртви.

Заложничката криза се случи на седницата на дисциплинската комисија кога како заложници беа земени неколку затвореници.

За време на состанокот на дисциплинската комисија во ИК-19 во регионот на Волгоград, неколку затвореници зедоа заложници“, изјави соговорникот на РИА Новости.

Според медиумите, според прелиминарните информации, загинал еден припадник на руската Федерална поправна служба.

A group of Islamic State terrorists has seized the IK-19 prison in Surovikino, Volgograd Oblast, Russia. Several Russian Federal Penitentiary Service officers have been killed and several more are being held hostage. pic.twitter.com/u24qCuvzMB

«Volgograd prison hostage takers demand $2 million and a helicopter» – Russian media

Also, the Mullah from the Volgograd mosque will soon be brought to IK-19 for negotiations. It will take him about 1.5 hours to get there. https://t.co/pU6R91IV74 pic.twitter.com/YgNvJk5sGC

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 23, 2024