( Видео) Леден циклон ја погоди Европа, измерени -35 степени

Северна Европа викендов е под удар на силен циклон, со екстремно низок воздушен притисок. Циклонот донесе обилен снег и бурни ветрови, заедно со снежна бура во Скандинавија и балтичкиот регион.

Во моментов, центарот на циклонот се движи преку Балтикот кон Русија, носејќи силен снег и силен ветер на својот пат.

Најобилен снег се очекува на југот на Финска, во балтичките земји и на северот и западот на Русија.

