(Видео) Милтон беше петтиот најсилен ураган на Атлантикот во историјата: „Ни ги отвори очите“

Флорида сè уште ги чисти соборените дрвја и далноводи и поплавените населби откако ураганот Милтон помина, оставајќи најмалку 14 мртви. Иако Милтон не го предизвика катастрофалниот наплив на морска вода за кој се стравуваше во Флорида, една од многуте држави погодени од ураганот Хелен пред две недели, операцијата за чистење за некои може да трае со недели или месеци.

„Тоа ви ги отвора очите за тоа што може да направи мајката природа“, изјави Чејс Пирс за Ројтерс, кој со својата девојка виде како трансформатори експлодираа, искри летаат и далноводи паѓаат во дворот.

Петтиот најсилен ураган во Атлантикот досега, Милтон би можел да ги чини осигурениците до 100 милијарди долари, велат аналитичарите. Белата куќа вети поддршка на владата бидејќи се уште се утврдува целосниот обем на штетата.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF

— AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024