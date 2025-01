(Видео) „Нетанјаху нè вовлече во бескрајни војни“ – Трамп сподели контроверзно видео на социјалните мрежи

Новоизбраниот претседател на САД, Доналд Трамп, на својата социјална мрежа „ВистинаД“ сподели видео во кое директорот на Центарот за одржливост при Универзитетот Колумбија, Џефри Сакс, ја критикува политиката на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху на Блискиот Исток, пренесува Анадолија.

Во видеото, Сакс изнесува процени за причините за инвазијата на Ирак во 2003 година. Во еден момент тој го нарекува Нетанјаху „кучкин син“.

– Од каде дојде оваа војна? Знаете ли? Тоа е изненадувачки. Војната всушност започна од Нетанјаху – вели Сакс.

Тој го обвини Нетанјаху за влијание врз американската надворешна политика.

– Нетанјаху уште од 1995 година верува дека единствениот начин да се решат проблемите со Хамас и Хезболах е уривање на владите кои ги поддржуваат, како оние во Ирак, Сирија и Иран. Нè вовлече во бесконечни војни и благодарение на своето влијание врз американската политика секогаш го добиваше она што го сака, но војната од 2003 година беше целосно лажна – рече Сакс.

Тој го нарече Нетанјаху „опседната личност“ и го обвини дека и денес се обидува да ги вовлече САД во војна со Иран.

Оваа објава на Трамп предизвика нови дебати за односите меѓу САД и Израел во неговиот втор претседателски мандат.

Trump posts video of Jeffrey Sachs condemning Netanyahu for dragging the US into endless foreign wars.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/j7j1044WMZ

— AF Post (@AFpost) January 8, 2025