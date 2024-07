(Видео) Нови снимки и детали: Обид за атентат на Доналд Трамп

За време на собирот МАГА на Доналд Трамп во Батлер, Пенсилванија, беа испукани истрели, што ги натера агентите на Тајната служба да го симнат поранешниот претседател подалеку од говорницата и подалеку од местото, бидејќи од снимката и фотографиите се дека крвари од неговото уво.

Десет минути од почетокот на неговиот говор, Трамп зборуваше за неговиот план Америка Прва, кога одекнаа шест или седум истрели беа испукани кон него, во тој момент Трамп беше симнат зад подиумот и десетици луѓе од публиката паднаа на земја.

Pray for President Trump.

Oh my god.

Oh my god.

Pray so hard for President Trump.

Someone just tried to assassinate Trump at the Trump rally in Pennsylvania.

Gunshots fired. I am crying my eyes out. I hope he is ok. pic.twitter.com/YKf7cv5kmL

— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 13, 2024