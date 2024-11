Објавени снимки од противникот на Орбан: „Снимките се лажни, и платиле на мојата поранешна“

Унгарските медиуми објавија видео на кое лидерот на опозицијата Петер Маѓар ги навредува своите приврзаници. Маѓар и неговата опозициска партија Тиса тврдат дека снимката е незаконски добиена и манипулирана.

На објавената снимка се слуша како Петер Маѓар и неговата поранешна партнерка Евелин Вогел разговараат за време на еден од протестите. Во видеото Маѓар се жали дека луѓето лошо мирисаат и се шегува дека луѓето чии внуци заминале во странство едноставно можеле да купат нови.

Маѓар подоцна изјави дека снимката е изманипулирана и дека на неа има реченица која не ја кажал, но не објасни за која реченица станува збор.

Претседателот на партијата Тиса тврди дека неговата поранешна партнерка Евелин Фогел снимила 11 часа разговори со него и барала 30 милиони форинти (околу 73.000 евра) за да не ги користи снимките против него.

На снимката се слуша разговор меѓу Маѓар и Вогел на протест во Будимпешта. Маѓар со вулгарен речник се жали дека се потел за време на протестот на 40 степени. „Што по ѓаволите правам овде“, рече тој.

Маѓар кажа и дека народот лошо мириса, а уште полошо им мириса од устата. Маѓар на шега и рекол на својата партнерка дека таа е единствената што не го цени.

Маѓар спомнува и извесен Марк, за кого вели дека „пишува глупости“ наместо да дојде. Не е јасно за кој Марк се работи, но заменик-претседателот на партијата се вика Марк Раднаи.

