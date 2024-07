ВИДЕО Ова е снимка од девојка која пријавила дека ја силувале пет мажи: Силувачот ја следел во ќебапчилницата

0 SHARES Сподели Твитни

По групното силување на млада Австралијка, се појави видео од надзорната камера од ќебапчилницата каде таа побарала помош. Таму ја следел еден од силувачите.Откако една млада австралиска туристка била силувана во Париз, таа успеала да побегне и да побара помош во ќебапчилницата на булеварот Клиши во областа Пигал.Набргу потоа, еден од нејзините напаѓачи тргнал во потрага по неа, како што сугерира видеото од надзорната камера во ресторанот.На видеото се гледа како вработени во ќебапчилницата ја тешат и и даваат вода. Тогаш во ќебапчилницата влегува човек во бела кошула со торба преку рамо. Мажот нарачал храна, а потоа решил да и пријде на жртвата тапкајќи ја по рамо, по што таа го идентификувала.WATCH: CCTV footage has captured the moment a distressed Australian woman sought refuge inside a Paris kebab shop after being gang raped just days before the Olympics – only to be confronted by one of the men who had assaulted her minutes earlierhttps://t.co/Qe03ueVYww pic.twitter.com/RWVLpUkC9i— Video Forensics (@Video_Forensics) July 23, 2024Камерата потоа покажува како вработените скокнале во одбрана на силуваната жена. Човек во црна маица му приоѓа на напаѓачот и го удира по лицето. Потоа околу него се собраа повеќе мажи. Тој бил исфрлен од ќебапчилницата, но не успеал да побегне пред да дојдат двајца полицајци.Сопственикот на ќебапчилницата за 7News изјавила дека жената постојано плачела и дека фустанот и бил искинат.

