(Видео) Полицајци во Берлин бркаат и приведуваат дете со палестинско знаме, снимката предивика реакции

Снимката на која се гледа како берлинската полиција брка момче кое носи палестинско знаме предизвика бројни реакции на социјалните мрежи.

Снимката е објавена вчера на мрежите, а на неа се гледа како неколку полицајци бркаат момче кое го носело знамето на Палестина.

Кога го фатиле, на протестите настанал вистински хаос, но полицијата ја смирила ситуацијата и подоцна го внела момчето во полициски автомобил. На едно од видеата се гледа како дури девет полицајци го внесуваат момчето во комбето.

Засега не е позната причината зошто полицајците го бркале и фатиле момчето.

Корисниците на мрежата Х пишуваат дека тоа е срамен потег на германската полиција бидејќи се работи само за дете. Други се прашуваат дали „злосторството“ на ова момче е протестирањето против масовните убиства на деца во Газа.

Пропалестински протести се одржуваат ширум светот од октомври минатата година кога почна војната во Појасот Газа.

German police chased a young boy waving a Palestinian flag during a pro Palestine demonstration in Berlin.

They arrested the distraught boy and took him away.

Germany has stood squarely with Israel as it has committed genocide in Gaza and has gone further than any other… pic.twitter.com/S2Kz3yt1p9

— 5Pillars (@5Pillarsuk) September 21, 2024