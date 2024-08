РУСИТЕ ГИ НАПУШТААТ ТЕНКОВИТЕ И БЕГААТ: Жестоки борби во Курск, Русија призна: „Украинците се приближуваат до важен град!“

Џими Раштон, аналитичар за безбедност и надворешна политика во моментов со седиште во Киев, објави видео на Платформа Х на кое наводно се гледа како руски војници ги напуштаат тенковите и бегаат од Украинците.

Се наведува дека руските сили кои бегаат од напредната украинска армија во рускиот регион Курск, ги напуштаат некои од нивните најнапредни тенкови Т-80БВМ, кои првпат стапија во употреба во 2018 година.

Русите признаа: Украинците се приближуваат до важен град во Курск

Министерството за одбрана на Русија денеска објави соопштение за ситуацијата во областа Курск и призна дека украинските сили се во предградијата на Суја.

– Активната акција на единиците на групата Север и резервистите, воздушните напади и артилерискиот оган, во последните 24 часа ги спречија обидите на непријателските единици да напредуваат длабоко на руска територија во Курската област – соопшти руското Министерство за одбрана.

Министерството наведува дека руските сили извршиле напади врз персоналот и опремата на украинската армија во близина на населбите Дарино, Гоголевка и Мелевои во областа Суже, во западната периферија на градот и во близина на Николски во областа Курчатов, каде што Се наоѓа нуклеарната централа Курск. Посебно е интересно што Русите признаа дека Украинците стигнале до предградијата на Сужа, важен логистички и енергетски центар на регионот Курск.

Пред тоа соопштение руското Министерство за одбрана не извести за борбите кај Сужа.

Потсетуваме дека борбите во руската област Курск продолжуваат четврти ден. Русија ги обвини украинските војници дека во вторникот ја преминале границата во областа Курск и започнале масовна офанзива. Синоќа беше прогласена вонредна состојба во областа Курск, снимени се видеа од евакуација на Русите од оваа област.

Експертите сметаат дека нападот на Курск е дел од јасен план против Русија.

Владимир Путин вети финансиска помош за оние кои беа евакуирани од овој регион, а светот беше шокиран од реакцијата на Путин кога му беше кажано дека украинските сили извршиле инвазија на руска територија.

Russians now abandoning some of their most advanced tanks (T-80BVM, which first entered service in 2018) in Kursk Oblast as they flee the advancing Ukrainian forces. https://t.co/LqPpfo5cFa

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) August 9, 2024