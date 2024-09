(Видео) Руски напад во Харков, има мртви и ранети

Едно 14-годишно девојче е убиено откако бомба истрелана од руската армија погодила игралиште во украинскиот град Харков, соопштија локалните власти, јавува Би-Би-Си.

Исто така најмалку уште шест лица загинаа, а 59 се повредени кога беше погодена и 12-катна станбена зграда во градот во близина на руската граница.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги обнови своите повици до сите меѓународни партнери на Украина да и дозволат да гаѓа цели во Русија за да спречи такви напади.

Ukraine, Kharkiv. A Russian airstrikes hits the entrance of a 12-story building. Three people have been reported dead.

One more hit occurred in Nemyshlyansky district. A girl was killed on a playground, three people were wounded.

Child murdering is russian culture. Russia is a… pic.twitter.com/GNhDhNz9U2

— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) August 30, 2024