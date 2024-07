(Видео) Се огласи Трамп по обидот за атентат

Доналд Трамп беше изнесен од бината на митингот во Батлер, Пенсилванија, откако истрели одекнаа низ толпата. Се виде како Трамп посегнува со десната рака кон вратот. Се чинеше дека има крв на неговото лице. Кампањата на Трамп во соопштение рече дека тој е добро.

„Претседателот Трамп им се заблагодарува на органите на прогонот и на првите што реагираа за нивната брза акција за време на овој грозоморен чин“, рече портпаролот Стивен Чеунг во изјавата. „Тој е добро и се проверува во локална медицинска установа. Ќе следат повеќе детали“.

Ова беше последен митинг пред Републиканската национална конвенција што почнува во понеделник.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024