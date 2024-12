(Видео) Тепачка во НБА: Нуркиќ го „шлапна“ Маршал и предизвика хаос

Кошаркарите на Далас се радуваа на победа во Феникс со 89-98, а натпреварот го одбележа друга целосно неспортска сцена.

Имено, во финишот на третиот период при водство на гостите од 49-60 настана хаос на паркетот. По еден дуел за топка нерасчистени сметки имаа Јусуф Нуркиќ и Наџи Маршал. Босанскиот центар му удри шлаканица на противникот, а тогаш настана вистински хаос.

Маршал веднаш се обиде да му возврати и тоа со тупаница, но беше спречен од групата која се формираше и за малку го промашу лицето на Нуркиќ.

Епилогот беше исклучување за двајцата актери во тепачката, како и за Пи-Џеј Вашингтон кој се вмеша.

Jusuf Nurkic, Naji Marshall and P.J. Washington were all ejected after this scuffle in Mavs-Suns. pic.twitter.com/A3Gk7eBYlI

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 28, 2024