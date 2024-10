(Видео) „Ти не си нашиот крал“ – непријатност при говор на Чарлс во Австралија

За време на говорот на кралот Чарлс во Австралија, упадна протестантка која што го прекина.

„Ти не си нашиот крал, ова не е твоја земја“, зборуваше активистката.

Таа побара кралот да се извини за британските злосторства во Австралија.

BREAKING:

The end of King Charles speech has been interrupted by a protest from an indigenous campaigner.

Senator Lidia Thorpe shouted at the stage “you are not our King”, “this is not your land”.

She demanded the King apologise for British atrocities in Australia pic.twitter.com/ZytV8X9OC9

— Chris Ship (@chrisshipitv) October 21, 2024