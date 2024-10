(Видео) Трамп не застанува, овој пат пржи помфрит во Мекдоналдс!

Републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп пржеше и послужуваше помфрит во Мекдоналдс во Пенсилванија, а потоа одржи и импровизирана прес-конференција, одговарајќи на прашања од новинарите низ прозорецот за послужување.

Претходно, вработен му покажа на Трамп како се потопуваат корпите со помфрит во масло, а потоа на ред дојде поранешниот претседател на САД, кој после тоа спакува и храна за носење.

Всушност, потребна е голема експертиза за да се направи тоа правилно и брзо“, рече Трамп со насмевка.

PRESIDENT TRUMP:

“Now I have worked at McDonald’s. I’ve now worked for 15 minutes more than Kamala. She never worked here.”

