(Видео) Уапсен е имамот на џамијата Ал-Акса во Ерусалим, жалел по убиениот лидер на Хамас

Еден од роднините на Сабри изјави за турската новинска агенција дека израелската полиција упаднала во неговата куќа во окупираниот Источен Ерусалим и го уапсила. По петочната молитва во џамијата Ал Акса, Сабри го предводел погребот на Ханија.

„Народот на Ал Кудс (Источен Ерусалим) и околината во благословената џамија Ал Акса тагуваат по маченикот Исмаил Ханије“, рече тој.

Потоа, израелската полиција соопшти дека истражува дали изјавата на Сабри била „поттикнување“.

Во минатото израелските сили неколку пати го затвораа 85-годишниот имам и му забранија влез во џамијата на неколку месеци. Сабри е критичар на повеќедецениската израелска окупација на палестинските територии.

Ханије беше убиен во Техеран во средата, а Хамас и Иран го обвинија Израел за неговото убиство. Тел Авив ниту потврди ниту негираше вмешаност во неговото убиство.

