(Видео) Убиен напаѓачот кој пукаше на Трамп

Осомничениот напаѓач кој го рани републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп на митинг загина, објавија американските медиуми. Според медиуми во САД, загина и лице кое било на митингот.

„Окружниот обвинител на округот Батлер, Ричард Голдингер изјави дека две лица се мртви, вклучително и најверојатно напаѓачот“, објави Вашингтон пост.

Police armed with Long-Rifles have reached the nearby Rooftop, adjacent to the Trump Rally, where the Shooter was Eliminated by a Secret Service Counter-Sniper. pic.twitter.com/PI2KpcNdK8

Еј-Би-Си Њуз го цитираше Голдингер дека можеби е погоден и втор овек кој бил на митингот.

Републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп е „во добра здравствена состојба“ и е на проверки во медицинска установа, соопшти неговата кампања откако по истрели беше евакуиран од бина на митинг во Пенсилванија.

– Напаѓачот на митингот на Доналд Трамп е убиен од тајната служба, јави Си-Ен-Ен повикувајќи се на извор од тајната служба.

💥The Shooter at the Trump Rally in Pennsylvania can be seen Dead on the Roof of a nearby Building, after being Killed by U.S. Secret Service Agents.pic.twitter.com/w7zdOOVsv3

— मैं हूँ Sanatani 🇮🇳 🚩🚩 (@DesiSanatani) July 14, 2024