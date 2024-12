(Видео) Украинска активистка се обидува да украде статуа од Исус во Ватикан

Утрово Украинка, активистка на движењето „Фемен“, се обиде да ја украде статуата на Исус од јаслите, поставена на плоштадот Свети Петар во Ватикан. Мотивот е протест против руското „киднапирање“ на преку 700,000 украински деца кои беа депортирани во Русија за време на војната. Со земањето на статуата на Исус, „Фемен“ ја критикуваат пасивноста на папата и сите одговорни институции.

Активистката на нејзиното тело имала истакнато две пораки: „Каде е моето дете?“ на градите и „Путин е воен злосторник“ на грбот. Како што може да се види на видеото, таа била спречена од полицајците на Ватикан кои во тој миг ја патролирале локацијата.

Според полициски извори што ги објави Анса, жената, 25-годишна украинска државјанка, била уапсена бидејќи дала отпор и повредила службено лице. Таа добила пријава и за недолично однесување на јавно место. При апсењето таа на англиски ги извикала истите пораки кои ги носела на телото, пренесуваат Ilmessaggero.

Покрај жената, полицијата го уапсила и фотографот што беше со неа. По настанот, „Фемен“ изјавија дека „и покрај апсењето на активистката и фотографот, меѓународната заедница нема да го игнорира овој протест. ФЕМЕН ја продолжува својата борба и го повикува светот да преземе активна акција против злосторствата на Путинова Русија“.

„Фемен“ е група на феминистички активистки од Украина која е интернационално распостранета. Нивната цел е да ги заштитат правата на жената и ова не е првпат да организираат контраверзни и топлес протести. Во минатото тие протестирале против религиски институции, секс туризам, хомофобија, сексизам, национализам и сѐ што сметале дека ги загрозува правата на жената.

