(Видео) Хаос во Грузија: Гори зградата на парламентот

Неколку илјади проевропски демонстранти вечерва трет ден по ред излегоа на улиците на Тбилиси, протестирајќи против владата, која опозицијата ја обвинува дека го одвлекува вниманието на земјата од нејзините амбиции за влез во Европската унија (ЕУ).

Полицијата ги растера претходните два протести со водени топови и солзавец и уапси повеќе од 100 лица.

Протестите беа поттикнати од одлуката на владата, обвинета за проруски авторитаризам, да ги одложи разговорите за интеграцијата на Грузија во ЕУ до 2028 година.

Опозицијата ги оспорува и резултатите од парламентарните избори одржани во октомври, на кои победи владејачката партија Грузиски сон.

