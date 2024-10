(Видео) Хезболах ракетираше еден од најголемите градови во Израел, хаос на улиците

Либанското движење Хезболах објави дека денеска лансирало ракети кон Хаифа , главниот пристанишен град на северот на Израел, неколку часа по трите израелски напади врз јужните предградија на Бејрут.

Хелзболах, проиранско движење вклучено во отворена војна со Израел од 23 септември, рече дека неговите борци истрелале „волеј од ракети“ врз градот Хаифа, „како одговор“ на нападите врз предградијата на Бејрут.

The situation on the streets of the Israeli city of Haifa after a combined attack by Hezbollah missiles and drones pic.twitter.com/NNnvLWfuSm

— News Collection (@NewsArticleColl) October 20, 2024