Викторија Бекам во брутално секси издание: Додека мамеше машки воздишки со својот сексипил, сопругот и синот ја следеа со будно око (фото)

Викторија Бекам изгледаше прекрасно во елегантен бел фустан без грб додека присуствуваше на забавата за промоција на нејзината нова колекција. 50-годишниот моден дизајнерги здружи силите со Mytheresa за да создаде ексклузивна колекција на облека погодна за забави, прослави и слични настани. Прославувајќи ја својата нова колекција, Викторија позираше неколку гламурозни фотографии пред да седне во луксузниот ресторан во Менхетен, Њујорк.

imhairstyle❤️comInspiration ❤️ Victoria Beckham#hairstyles #imhairstyle #healthhair #youareBeautiful #VictoriaBeckham pic.twitter.com/rp1aiDmVTJ— IMhairstyle (@imhairstyle) November 23, 2024

Викторија изгледаше сензационално додека ја истакнуваше својата прекрасна фигура во елегантниот фустан. Таа го покажа своето затегнато тело, а изгледот го комплетираше со штикли во бордо и чанта. Викторија ја поддржаа нејзиниот сопруг Дејвид (49) и нејзиниот син Ромео , кој има 22 години, а и двајцата пристигнаа на оваа вечера исполнета со ѕвезди и со будно око ја гледаа својата сопруга, односно мајка.

Victoria Beckham, 50, looks ageless in a chic backless white dress as she attends dinner with Mytheresa in NY to celebrate the launch of her new party season collection https://t.co/VfUXqbhX8K— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 22, 2024

Поранешната ѕвезда на „Спајс грлс“ позираше со актерката Нина Добрев, познатата „Вампирски дневници“ Елена , во просторот за настани. Минатата недела, Викторија се врати во Лондон по брзото патување во Париз со ќерката Харпер (13). Таа беше сериозна за бизнис додека го паркираше своето луксузно Ферари од 227.000 фунти пред нејзината продавница. Дизајнерката изгледаше елегантно во црвена ролка. Викторија се прослави како дел од Spice Girls кон крајот на 1990-тите. Тие станаа најпродаваната женска група на сите времиња , а Викторија подоцна имаше кратка соло кариера пред да влезе во светот на модата. Сепак, ѕвездата – која е позната и по бракот со фудбалерот Дејвид – неодамна призна дека идејата за слава сега е помалку привлечна.

Nina Dobrev com Victoria Beckham no jantar de celebração da coleção cápsula na Coqodaq de Mytheresa x Victoria Beckham em Nova York. pic.twitter.com/alupkVptdi— Nina Dobrev Brasil (@ninadobrevbr) November 22, 2024

Таа изјави за списанието Harper’s Bazaar: „Претпоставувам дека порано беше забавно да се излезе и да ме следат папараците кои шетаа по улицата Бонд – и се облекував знаејќи дека ќе ме фотографираат. Не го сакам тоа повеќе. Претпоставувам дека сум сакан кога растев, но денес има премногу обврски за кои се разбудив на 50 години помалку“.

