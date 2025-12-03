0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната висока претставничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Федерика Могерини, и уште две лица се официјално обвинети за измама и корупција во јавните набавки, судир на интереси и кршење на професионална тајна, соопшти денес Канцеларијата на европскиот јавен обвинител (EPPO).

ЕЈО соопшти дека Могерини и уште две лица, кои беа уапсени вчера, беа ослободени откако беа приведени вчера како дел од истрагата на ЕУ за измама.

Европското обвинителство ги именува другите двајца осомничени како висок член на персоналот во Колеџот на Европа во Бриж и висок функционер на Европската комисија. Три извори за Ројтерс изјавија дека еден од уапсените е поранешниот претставник на Европската служба за надворешна акција (ЕЕАС) Стефано Санино.

Нивните апсења следеа по рациите во дипломатската служба на ЕУ во Брисел, во Колеџот на Европа и во нивните домови.

Могерини беше висока претставничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика и шеф на дипломатската служба од 2014 до 2019 година. Таа стана ректор на Европскиот колеџ во 2020 година.

Според ЕЈО, истрагата се однесува на „сомневање за измама поврзана со обука на помлади дипломати финансирана од ЕУ“.

Могерини и Санино, двајцата италијански државјани, се добро познати во дипломатските кругови во Брисел, а веста за нивното притворање предизвика шок во заедницата на ЕУ.

The post Високиот дипломат на ЕУ Стефано Санино уапсен заедно со Могерини, објавени се обвиненија против нив appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: