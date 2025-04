0 SHARES Сподели Твитни

Фестивалот Видик заврши вчера со свеченост одржана во книжарницата „Литература.мк“ во „Дајмонд мол“. Настанот беше одбележан со промоцијата на сонетниот венец „Часови без часовник“ од Владимир Мартиновски. Овој поетски израз во издание на „Арс Ламина“ беше претставен од страна на Оливера Ќорвезироска и Анастасија Ѓурчинова, додека публиката можеше да слушне поетско читање со Биљана Стојановска и авторот.

Мартиновски сподели дека инспирацијата за сонетниот венец дошла од своите патувања, започнувајќи во Охрид, со дополнителна музика инспириран од крајбрежниот град Авињон. Тој посочи дека секое дело има свој уникатен наслов, кои тој ги именува како „часови“ – на пример, час по молчење или час по слушање. Насловот „Часови без часовник“ го симболизира ослободувањето од временските ограничувања, при што уметноста му овозможува на човекот да ужива надвор од влијанието на времето.

Следниот ден, спојувањето на културни елементи се продолжи со изложба на слики од Мартиновски, каде што неговите дела беа изложени во холот на „Дајмонд мол“. Наследени беа од музичкиот настан „Џез, буки, веди“ изведен од „Јани Костурски квартет“, којши застапи уникатни македонски текстови во комбинација со џез-стандардите.

Фестивалот, кој се одржуваше од 2 до 16 април 2025 година во организација на „Литература.мк“, успеа да покаже иновативен начин на поврзување различни културни сфери и создаде нови можности и перспективи за уметниците. Во рамките на 15-те настани, книжарницата „Литература.мк“ беше домаќин на бројни креативни споеви меѓу литературата, музиката, театарот, дизајнот и филмот.

The post Владимир Мартиновски: Љубов и загриженост во „Часови без часовник“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: