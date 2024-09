Водителот на програмата во живо спаси жена од сивурна смрт! Камерите снимија сè, драматични сцени кои го забрзуваат пулсот (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Телевизиски прогнозер со седиште во Атланта го прекина неговото известување во живо за ураганот Хелена во петокот за да спаси жена од возило.Неколку минути по 7 часот наутро во живо, метеорологот на Фокс, Боб Ван Дилен, ги детализираше поплавите предизвикани од ураганот на Флорида. Во тој момент во позадина се слушна женски глас кој очајно повикува на помош.Нејзиниот автомобил се заглавил во поројот и нивото на водата брзо се зголемило околу неа. Ван Дилен им кажа на гледачите дека се јавиле на 911 и дека локалните пожарникари се на пат кон местото на настанот.

HEROIC RESCUE: @foxweather meteorologist rushes to save a woman from rising floodwaters as deadly Helene slams Southeast. pic.twitter.com/Nv9tvtFJoF— Fox News (@FoxNews) September 27, 2024

И’ кажал жената дека помошта е на пат, но ситуацијата станала многу загрижувачка.„Ќе се вратиме наскоро. Ќе видам дали можам да и’ помогнам на оваа дама уште малку“, рече тој во камерата.Набрзо ја извлекол и се вратил носејќи ја на грб низ водата.Подоцна опишал дека нивото на водата брзо се зголемувало и водата почнала да навлегува во нејзиното возило.Во автомобилот била Анџелина Мадут, која се враќала од ноќна смена во пекара во предградието на Атланта.Таа беше свесна за опасноста, но се надеваше дека ќе ја помине и ќе се врати дома. Кога се заглавила веднаш го повикала сопругот кој повикал и брза помош.„Го извадив паричникот од панталоните и влегов, влегов во водата до градите“, изјави Ван Дилен.„Таа беше внатре, сè уште го носеше безбедносниот појас, а водата се креваше нагоре и влегуваше во самиот автомобил, така што жената беше речиси до нејзиниот врат во него.

