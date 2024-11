Вознемирувачки снимки од масакрот во Кина! Манијак влета во толпата, загинаа 35 лица, жени и деца беспомошно лежеа на тротоарот: Плачеа и лелекаа (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Околу 35 лица загинаа, а 43 лица се повредени кога автомобил налета на група луѓе пред спортскиот центар во јужниот кинески град Жухаи.Ова денес го објави државната телевизија CCTV .Вознемирувачки снимки од инцидентот ги преплавија социјалните мрежи.

On the evening of November 11th, in Zhuhai, Guangdong, at the Zhuhai Sports Center, there was an incident where a car struck pedestrians. Injured people could be seen lying on the ground throughout the area, presenting a shocking scene. #珠海体育中心 pic.twitter.com/oPIywCji0Q— 铁锁夢 (@ChainedSoul22) November 12, 2024

На снимката се гледаат последиците од страшниот инцидент што се случи во понеделникот вечерта.Кинескиот медиум „Каиксин“ објави дека возилото, теренец, удрило во повеќе групи каде што имало луѓе и удрило во десетици учесници.Голем број од повредените се средовечни и постари лица, а меѓу повредените има и тинејџери и деца.

Possible terrorist attack in China: car runs into a crowd in the city of Zhuhai.A 62-year-old driver crashed his car into a crowd of people near a local sports center, injuring more than 20 people and killing several of them.The perpetrator was detained and his motives are… pic.twitter.com/gXgWNq4nxs— Trending News (@Trend_War_Newss) November 11, 2024

По инцидентот возачот избегал но набрзо бил уапсен и е во притвор.

Breaking🔥 Around 8 PM on November 11, an SUV drove into the track at Zhuhai Sports Center in China, crashing into people who were walking and exercising. Dozens are known to be injured, and the number of fatalities is unknown.pic.twitter.com/ZltLcCch86— Echoes of Life (@XBNReal) November 12, 2024

Државните медиуми претходно објавија дека повредените се пренесени во четири болници.Само во една болница биле примени повеќе од 20 луѓе.

