(ВОЗНЕМИРУВАЧКО ВИДЕО) Објавено видео од убиството на Генералот Кирилов! Камерата го фати моментот на експлозијата! Ова е брутално!

На интернет се појави видео од ликвидацијата на рускиот генерал Игор Кирилов. На него се гледаат Кирилов и неговиот помошник како ја напуштаат зградата, додека во близина стои скутер наполнет со експлозив. Штом дошле во домет на експлозивната направа, скутерот експлодирал.Извори на „Киев пост“ во украинските специјални служби објавија дека смртта на генерал-полковник Игор Кирилов, шеф на руските сили за заштита од нуклеарно, хемиско и биолошко оружје, е резултат на специјална операција спроведена од страна на украинската армија и Служба за безбедност на Украина (SBU).

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024

– Кирилов беше воен злосторник и легитимна цел. Тој беше одговорен за наредбата за употреба на забрането хемиско оружје против украинските сили – рече изворот од СБУ.– Ова е судбината што ги чека сите оние кои убиваат Украинци. Одмаздата за воените злосторства е неизбежна – вели извор на „Киев пост“.Во понеделник, 16 декември, Кирилов беше обвинет во отсуство од украинските власти за наводни воени злосторства по истрагата на SBU.



