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Во Владата денеска ќе бидат потпишани договори за финансиска поддршка за изградба на железничката делница од Крива Паланка до граничниот премин Деве Баир.

Оваа делница е значајна бидејќи е дел од источниот крак од Коридорот 8 и ќе овозможи железничко поврзување со соседна Бугарија.

Грантот е обезбеден преку Инвестициската рамка за Западен Балкан (WBIF) на Европската Унија, а за финансирањето ќе бидат потпишани и договори со Европската инвестициска банка (ЕИБ) и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).

The post Во Владата потпишување на договори за финансирање на пругата Крива Паланка -Деве Баир appeared first on Provereno.

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