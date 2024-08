Во минијатурно бикини Нивес покажа уште една вештина која ја поседува 

0 SHARES Сподели Твитни

Веќе е познато дека писателката, актерка, музичар и инфлуенсер Нивес Целзијус ова лето дополнително ја подгрева температурата со своите провокативни изданија, а сега повторно ги почести своите следбеници со издание за летен одмор во бикини.Нивес се снимила како весла на SUP табла, а целата сила ја насочила на веслање.„Целулит на сонце“, напиша таа во описот на објавата, а следбениците веднаш побрзаа во коментарите.„Предизвикуваш климатски промени“, „Ти си слатка Нивес“, „Згодна си и секси“, напишале тие, пренесува „ ЦДМ “. View this post on Instagram A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

