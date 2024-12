Во Сирија снимени албански џихадисти! Опасна група ги напаѓа војниците на Асад: Озлогласени се како снајперисти, Русите им нанесоа тешки загуби (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Џихадистите од Хајат Тахрир ал-Шам го освоија најголемиот сириски град Алепо на 30 ноември, по колапсот на владините сили лојални на претседателот Башар ал Асад.Во терористичката офанзива учествуваше и единицата Џемати Албан, која се бори во Сирија речиси една деценија.На социјалните мрежи е објавено видео од албански терорист кој зборува пред тврдината во Алепо, по падот на тој град.

#Syria / #Albania 🇸🇾🇦🇱: A new video posted by an Albanian militant of “Xhemati Alban” (part of Hay’at Tahrir al-Sham) in the city of #Aleppo. The militant is carrying a shortened AKS-74 (fake “AK-105”) fitted with #Turkey-made 🇹🇷 DLG-099 handguards and craft-made silencer. pic.twitter.com/0iMnnhAIpq— War Noir (@war_noir) November 30, 2024

Тој во раката држи автоматска пушка, а на чантата го има амблемот на Албанскиот Тактикал (Албански Тактикал), специјална група во рамките на Албанската конгрегација.Албанските конгрегации се составени од етнички Албанци од јужната српска покраина Косово и Метохија, Македонија и Албанија. Сегашниот број на членови на оваа терористичка група не е познат, но според истражувањето на групата Силарепорт, ги има меѓу 60 и 90.Командант на групата е Абу Катада ал-Албани, кој е роден во Скопје во 1976 година под името Абдул Јашари. Неговото назначување за командант на Џемаати Албан беше потврдено и од актуелниот водач на Хајат Тахрир ал-Шам, а потоа и на Ал Нусра, Абу Мохамед ал Џолани. Јашари е ставен на листата на терористи од американските власти, пишува сајтот Gray Dynamics.Борците на Џамат Албан учествуваа во битките за Идлиб во 2015 година, во битките во Латакија, ридот Буркан, Рас ал-Аин, воздухопловната база Абу ал-Духур и Џиср ал-Шугур.

Quite interesting that Xhemati Alban were also involved in fire support for this attack, seen here using AGS-17. Not seen here, but they also corrected fire via radio, possibly to a HQ with a drone. pic.twitter.com/vc0h8m1Cuj— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 4, 2023

Тие претрпеа значителен број загуби во малиот град Кабане, планинско упориште каде што беа опколени во 2020 година, по што Русите жестоко ги бомбардираа.Поради малиот број борци, Џемати Албан не учествува самостојно во операции од големи размери, но им дава поддршка на другите единици.

#Syria / #Albania 🇸🇾🇦🇱: New photos posted by Albanian militant group “Xhemati Alban” (sub-group of Hay’at Tahrir al-Sham) in #Idlib. The militant is carrying a shortened and customized AKS-74 assault rifle fitted with silencer and Turkish DLG-099 handguards. pic.twitter.com/iTJdAuwmD4— War Noir (@war_noir) November 9, 2024

Албанскиот Тактикал, чиј амблем го носи терористот на видеото, е специјална подгрупа во рамките на Џемаати Албан, обвинета за обезбедување обука на други џихадистички групи за пари. Тие имаат блиска соработка со Јуртух Тактикал, слична група составена од ујгурски терористи.Албанските терористи во Сирија се особено познати по своите снајперски тимови, чии фотографии и видеа често ги објавуваат на социјалните мрежи. Потсетуваме, терористите во ненадеен напад го зазедоа милионскиот град Алепо. Тие потоа се упатиле кон градот Хама, но сириската армија успеала да ги стабилизира позициите во таа област.

Пронајдете не на следниве мрежи: