Вучиќ: Не го продаваме просторот каде што се наоѓа Генералштабот, го издаваме под закуп на 99 години

Српскиот претседател Александар Вучиќ вечерва изјави дека просторот каде што се наоѓа зградата на Генералштабот не се продава, туку, како што вели, ќе се издава под закуп 99 години, додавајќи дека инвестицијата во таа област ќе изнесува најмалку 650 милиони евра.

Тој рече дека поранешната влада го продала земјиштето за амбасадата на САД каде што се наоѓал Маршалатот, кој исто така бил погоден во агресијата на НАТО во 1999 година, и кој е поголем од парцелата каде што се наоѓа Генералштабот.

„За разлика од нив, кои го продадоа Маршалатот и командата на Гардата, ние не го продаваме ова. Го издаваме под закуп 99 години, го издаваме под закуп на долг рок. Во исто време, имаме права да го користиме тој простор, земјиште, да остваруваме приход и да профитираме од работата што се извршува 22,5 проценти во текот на следните 99 години“, изјави Вучиќ за ТВ Пинк.

Тој додаде дека во овој проект, Србија обезбедува земјиште, а американскиот партнер инвестира најмалку 650 милиони евра.

„Огромна инвестиција за нашата земја. Фантастичен простор во кој ќе ужива нашиот народ. И дали можеби уживате во Маршалатот? И сите ќе можат да уживаат во ова. И сите странци и целиот наш народ. Нашиот народ ќе може да ужива во него. Кога ќе погледнете што ќе се случи, тоа ќе ја зголеми вредноста на сè во Белград. Ќе привлече дополнителни туристи. 650-те милиони евра што ги инвестираат во него, заедно со нивното знаење, веднаш ќе вредат над милијарда. Што значи дека веднаш имаме над 220 милиони долари во готово, за нешто што не сме го продале“, рече Вучиќ.

Тој, исто така, ја спореди големината на земјиштето на кое се наоѓал Маршалатот со она на кое се наоѓа Генералштабот, наведувајќи дека поранешната влада продала 4,2 хектари, додека парцелите на кои се наоѓа Генералштабот се со големина од 2,9 хектари.

„Дали знаете што ни значи тоа што ја имаме „Трамповата кула“? Дали знаете што значи тоа за имиџот на Белград?“, праша Вучиќ.

Додаде дека местото каде што бил Маршалат, а сега се наоѓа американската амбасада, нема знаци дека било погодено од американски бомби во 1999 година, додека, како што вели, се преговара за проектот на местото на Генералштабот за создавање на првиот музеј на жртвите на агресијата таму.

Тој се осврна и на денешниот протест против уривањето на Генералштабот и изјави дека вкупно имало нешто повеќе од 2.000 учесници.