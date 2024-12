Гадафи навреме предупреди! Ова го кажа пред 16 години, а Асад му се насмеа во лице во полна сала!

Во последните неколку дена Сирија стана сцена на драматични настани кои го менуваат текот на историјата на земјата. Семејството Асад е на власт во Сирија повеќе од половина век.Хафез ал Асад, таткото на Башар ал Асад, ја презеде власта со воен удар во 1970 година и владееше до неговата смрт во 2000 година. По него, претседателската функција ја презеде неговиот син Башар ал Асад, кој е на власт од јули 2000 година. Така, семејството Асад доминираше во сириската политика повеќе од 54 години, сè до последните настани кои доведоа до заминување на Башар од земјата.По интензивните судири меѓу бунтовничките групи и силите на САА, режимот на Асад падна. Бунтовниците ги окупираа стратешките градови и села во блицкриг. Акцијата го фати не само Асад, туку и целиот свет. Атмосферата во земјава сè уште врие и никој со сигурност не може да каже што ќе биде понатаму и кој би можел да ја преземе власта.Бунтовниците кои ја презедоа контролата главно се предводени од исламистичката група Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС), која претходно беше позната како Фронт Нусра, сирискиот огранок на Ал Каеда. ХТС се оддалечи од Ал Каеда со текот на годините, но останува моќна милитантна група со цел да се воспостави држава според исламскиот закон.Израел реагира на можните закани со интензивно бомбардирање на складишта за хемиско оружје во Сирија. Интервенираат и Американците кои со акции ги штитат Курдите, а влијание има и Турција која преку своите платеници им нанесува голема штета на курдските сили. Бунтовничките групи предводени од Џолани ослободија голем број затвореници од режимските затвори, што дополнително го зголеми хаосот.Цивилите ограбуваат напуштени резиденции, додека медиумите и меѓународната заедница се борат со конфузија околу натамошниот развој на ситуацијата.Оваа ескалација потсетува на многу други моменти на нестабилност на Блискиот Исток. Еден од најзначајните беше говорот на либискиот лидер Моамер ел-Гадафи пред 16 години на седницата на Арапската лига, кога тој предупреди за можната судбина на лидерите во регионот. На таа средба, Башар ал Асад беше еден од оние кои се потсмеваа на зборовите на Гадафи – иронично, неговата денешна позиција изгледа речиси идентична со она за што зборуваше Гадафи во тоа време.Предупредување на ГадафиЗа време на седницата на Арапската лига во 2008 година, Моамер Гадафи даде неколку провокативни коментари кои вклучуваа критики на арапските лидери од тоа време, предупредувајќи ги на опасност од странски интервенции и заговори. Неговиот говор е особено запаметен по тоа што рече дека многу арапски лидери би можеле да ја доживеат истата судбина како Садам Хусеин.

