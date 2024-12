Ганс енд Роузес го тресе целиот свет: За седум дена продадени се над 50 отсто од билетите за концертот во Ушче

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарните Guns N’ Roses доаѓаат во Ушче на 18 јули 2025 година, а овој концерт веќе заминува во историјата, бидејќи интересот за настапот на рок гигантот се искачува на невидени височини. Во неверојатен период од само една недела, продаден е повеќе од половина од капацитетот на Ушче, што го прави овој настан регионален феномен со никогаш поголем евидентиран интерес – и со добра причина!Навивачите од целиот свет – од Аргентина, Канада, Обединетите Арапски Емирати, Норвешка, Исланд и многу други земји веќе ги обезбедија своите места, а еуфоричното расположение, бидејќи ова лето ќе бидат дел од најголемиот музички спектакл на годината во Белград, царува. Земјите од регионот веќе со денови блескаат во името на Guns N’ Roses, а публиката од соседните земји масовно ги откажува летните планови за присуство на овој несекојдневен настан.Бендот „Ганс енд Роузес“ објави дека настапува во Белград, а ги покани Хрватите да дојдат: Хрватска, ова е ебано посебноЗа еден час се купени 10.000 влезници за концертот на Ганс енд Роузс во БелградGuns N’ Roses доаѓаат во УшчеСоцијалните мрежи горат од реакции додека илјадници коментари од сите временски зони го слават овој момент како историски и „мора да се види“ за секој вистински љубител на музиката.Со ваква енергија и ентузијазам, се очекува Ушче да пулсира во ритамот на најголемите хитови како „Sweet Child O’ Mine“, „November Rain“ и „Paradise City“. Организаторите Skymusic и Live Nation ветуваат спектакл од невидени размери, со апел до сите што сакаат да добијат билети – што е можно поскоро.Билетите може да се купат преку веб-страницата efinity.rs, бесплатната апликација eFinity, во ТЦ Рајиќева (1 кат), во билетарниците на Сава Центар, Белградска Арена и Дом омладине Белград, како и на повеќе од 1.000 киосци на Мој околу земја.Guns N’ Roses, глобално признати како еден од најголемите рок бендови на сите времиња, го редефинираат жанрот од нивното основање во 1985 година со својата уникатна енергија и бескомпромисен звук. Албумите како Appetite for Destruction, Use Your Illusion I и Use Your Illusion II и бројни хитови станаа дел од историјата на рокенролот и основното читање за генерации обожаватели ширум светот.

