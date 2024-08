Ги држат во котел, руски војници опкружени со уривање на мостовите во Курск: Може да ги има илјадници (Фото/Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Голем број руски војници останаа отсечени во областа Курск, откако украинската армија уништи мостови и понтонски премини над реката Сејм, објави Киев Индипендент.Еден ден претходно, The Wall Street Journal напиша дека Украинците во таа област се приближуваат до средина од околу три илјади руски војници.Уништувањето на патиштата преку реката Сејм вознемири група руски војници во областа Глушков, која се наоѓа во област која се граничи со реката на север, со украинскиот регион Суми на запад и со делови од регионот Курск на запад и југ, кои се под контрола на украинските сили.Овој дел од руската војска сега има потреба од залихи за да продолжи со борбите, изјави Филипс О’Брајан, експерт за воена стратегија на Универзитетот во Св. Ендрјус.„Без овие залихи, тие или ќе мора да бидат евакуирани на северниот брег на реката или ќе ја изгубат својата борбена способност. Тие дури може да завршат како украински затвореници“, додаде О’Брајан.За ова зборуваше и Андриј Коваленко, шеф на Украинскиот владин Центар за борба против дезинформации.„Во регионот Курск, некои руски единици практично се во котел. Во исто време, за Русите во етерот се е стабилно“, напиша Коваленко, повикувајќи се на извештаите на руските медиуми.И по украинското уривање на три моста и неколку понтонски премини, еден понтонски мост источно од Глушков се уште функционираше на почетокот на неделата, пишува порталот Киев Индепендент, додавајќи дека не е сигурно дали тоа ќе биде доволно за евакуација на руските војници и дали ќе се обидат да изградат повеќе премини.„Не е сосема лесно да се изгради понтонски премин преку реката Сејм. Поради природниот облик и карактеристиките на реката, тоа е можно само на ограничен број места. Ситуацијата за руските сили таму е доста тешка“, рече експертот за безбедност Андриј Чарук.Без разлика на споменатиот извештај на The Wall Street Journal, не е сосема јасно колкав е вистинскиот број на руски војници, бидејќи официјалните позиции на двете завојувани страни молчат.Video shows Ukraine striking Russian forces as they construct pontoon bridges across the river Seym in Russia’s Kursk region in an attempt to reach a large number of Russian troops in danger of being encircled amid Ukraine’s incursion there. https://t.co/yW9G1jdpjd pic.twitter.com/1rVULzN2WT— ABC News (@ABC) August 22, 2024Според различни проценки, бројот на војници најверојатно ќе биде меѓу неколку стотици и две до три илјади војници“, рече претпазливо Чарук.Извештаите од руските воени блогери укажуваат и на можно опкружување на руски војници во таа област.Вооружените сили на Украина денеска го нападнаа веќе оштетениот мост над Сејм во областа Глушкова во областа Курск.Киев тврди дека контролира 1.250 квадратни километри руска територија по три недели инвазија. Сепак, ненадејната акција допрва треба да донесе промена во борбите во источна Украина. Таму, руската војска продолжува да напредува кон Покровск, стратешки град во регионот на Доњецк, кој служи како логистички центар за операциите на украинската војска таму.

