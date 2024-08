Годините минуваат, но не и нејзиниот сексапил: Кралицата на бикини и понатаму мами воздишки 

0 SHARES Сподели Твитни

Англиската актерка и модел Елизабет Харли се уште привлекува воздишки со својот изглед.Не така одамна, Елизабет објави атрактивна фотографија во црно бикини, истакнувајќи ја својата завидна фигура.Покрај бујните атрибути, таа покажа и широка насмевка која само го комплетираше целокупното искуство на многубројните следбеници на познатата убавица.Забава на сонце“, накратко напиша актерката.И тогаш почна лавината од коментари…„Супер си“, „Фотографиите се убави“, „Каква убавина“, напишаа корисниците на Инстаграм, а некои и изјавија љубов кон неа во коментарите.Да потсетиме дека Харли беше најпознатата актерка во деведесеттите, а потоа се посвети на манекенството и денес е дизајнерка на сопствената линија на бикини. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

