Го запалија интернетот со жешко видео од сауна: Џорџина и Роналдо во „акција“ 

0 SHARES Сподели Твитни

Видеото како молња се прошири на социјалните мрежи.Најдобриот фудбалер на сите времиња, Кристијано Роналдо и неговата емотивна партнерка, атрактивната Џорџина Родригез , моментално уживаат на одмор со своите деца, а со едно видео привлекоа големо внимание и предизвикаа бурни реакции на социјалните мрежи.Станува збор за снимка од сауна каде убавата Герогина прво прави вежби за затегнување на задникот, која е во преден план, а потоа Кристијано ја продолжува вежбата, кој „паѓа во кадар“ и веднаш привлекува внимание.Иако коментарите се различни и повеќето се прашуваат што прави познатиот пар, јасно е дека и двајцата покажуваат вежби за истегнување, особено ако се земе предвид дека не прескокнуваат ниту еден ден од тренинг и поминуваат часови и часови во теретана, дури и на одмор, поради што имаат исклучително затегнато тело.И двајцата се во жешки изданија, а интересно е што многумина коментираат како Роналдо ги „средува гаќите“.Видеото досега собра 5 ипол милиони прегледи, а погледнете зошто привлекоа толку големо внимание. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)Погледнете и како славниот пар ужива на одморот. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Пронајдете не на следниве мрежи: