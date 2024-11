Го извршила „најубавото самоубиство“ во историјата! Фотографијата од нејзиното тело и денеска привлекува внимание – ја напуштила роденденската забава на вереникот и скокнала во смрт

0 SHARES Сподели Твитни

Евелин Мекхејл остана запаметена во историјата како млада девојка која го извршила „најубавото самоубиство“ откако скокнала од 86-от кат на Емпајер Стејт Билдинг во Њујорк.Стотици луѓе се собраа тоа студено мајско утро во 1947 година за да го видат телото на Евелин Мекхејл, која извршила самоубиство . Студентот по фотографија Роберт Вајлс, само четири минути по смртта на „заспаната убавица“, како што почнале да ја нарекуваат несреќната девојка, добил фотографија која засекогаш ќе му го промени животот.Во 10:40 часот на 1 мај 1947 година, полицаецот Џон Морисеј бил на должност кој го насочувал сообраќајот на аголот на улицата 34 и 5-та авенија. Тоа беше навидум обичен ден во американскиот град на светлата, Њујорк, и немаше индикации дека наскоро ќе се случи нешто што засекогаш ќе остане врежано во неговото сеќавање.И тогаш му замавна бела марама. Мислеше дека таа мора да паднала од еден од повисоките катови на Емпајер Стејт Билдинг и речиси во истиот момент слушна тресок. Видел луѓе како панично трчаат кон улицата 33. Сите покажуваа кон нешто што очигледно лежеше на хаубата на речиси уништениот автомобил.Тоа „нешто“ беше безживотното тело на непозната девојка, која очигледно се фрлила од Емпајер Стејт Билдинг. Мориси во тоа време не го знаеше тоа, но тоа беше Евелин Мекхејл, 23-годишна сметководителка со потекло од Калифорнија, која живееше во Њујорк веќе неколку години и која, благодарение на фотографијата, наскоро ќе стане светски позната како „Заспаната убавица“ и девојката која го изврши „најубавото самоубиство во историјата“.Насилна смрт, бесмртна фотографија Од силината на ударот, покривот на автомобилот целосно се спуштил, а прозорците биле разнесени наоколу. Возачот на лимузината бил во блиската продавница и имал среќа да избегне сериозна повреда, па дури и смрт.Во тој момент Џон беше премногу фокусиран на процедурата и на тоа што требаше да направи сега за да го забележи младиот човек со камерата. Студентот по фотографија Роберт Вајлс, само четири минути по смртта на Евелин Мекхејл, добил фотографија која засекогаш ќе му го промени животот.Точната причина зошто оваа убавица решила да си го одземе животот на толку грозоморен начин никогаш не е откриена. Познато е дека само неколку часа пред кобниот скок, Евелин била на забавата за 24-от роденден на нејзиниот вереник. Откако излегла од барот, се качила во воз и отпатувала до зградата од која извршила самоубиство.На палубата за набљудување на 86-тиот кат на Емпајер Стејт Билдинг, детективите го пронајдоа нејзиниот сив капут уредно свиткан на ѕид, паричник со неколку долари, футрола за шминка со семејни фотографии и црна тетратка на која пишуваше:– Не сакам никој од моето семејство да види ниту еден дел од моето тело. Можеш ли да ми го уништиш телото со кремирање? Ве молам известете го моето семејство дека не сакам никаков погреб и се што оди со тоа. Кажи му на татко ми дека имам толку многу заедничко со мајка ми.11. The body of 23-year-old bookkeeper Evelyn McHale rests peacefully atop a crumpled limousine minutes after she jumped to her death from the Empire State Building, 1947. The photo has been dubbed “the most beautiful suicide.” pic.twitter.com/ZlPgzdS4eo— Creepy (@creepydotorg) July 5, 2024Во тетратката беше напишано и следново:– Многу подобро му е без мене. Не би била добра сопруга за никого. Но, овие зборови, кои очигледно се однесуваа на нејзиниот вереник, беа пречкртани , пишува „ Тајм “.Телото на Евелин Мекхејл го идентификувала сестрата на Хелен Бронсон. Нејзината последна желба била исполнета и телото било кремирано.Евелин не сакаше жалење или спомени, но не одеше тивко. Глетката на нејзиното безживотно тело стана една од најпознатите фотографии на 20 век. Таа стана инспирација за илјадници уметници кои и денес ја паметат.Еве која беше Евелин МекхејлИако нејзината смрт е позната, не се знае многу за животот на Евелин Мекхејл. Таа е родена во Беркли, Калифорнија во семејството на Хелен и Винсент Мекхејл и била една од осумте браќа и сестри.По 1930 година, нејзините родители се развеле, а децата се преселиле во Њујорк да живеат со нивниот татко Винсент. Во средно училиште, Евелин била дел од Женскиот армиски корпус и била стационирана во Џеферсон Сити, Мисури, подоцна се преселила во Болдвин, Њујорк да живее со нејзиниот брат и снаа. И таа живееше таму до нејзината смрт. Работела како книговодител во фирмата за гравирање Китаб на улицата Перл во Менхетен. Таму го запознала својот вереник Бери Роудс, кој бил студент и припадник на американската армија. Според извештаите, Евелин Мекхејл и Бери Роудс имале намера да се венчаат во домот на браќата на Бери во Њујорк во јуни 1947 година. Но, нивната венчавка никогаш не се случила.

