Го оставила сопругот, па се омажила за кумот! Настанал тотален хаос – нејзината неверојатна приказна го запали интернетот

Дезире Вајт се разведе од сопругот за да се омажи за кумот Брајант, откако тој и ја призна својата љубов за време на неговиот свадбен говор.Дезире Вајт ги шокираше корисниците на TikTok кога сподели дека се омажила за својот кум . Таа рече дека нејзиниот тогашен кум и сегашен сопруг признал дека отсекогаш ја сакал. Приказната привлече многу луѓе, поради фактот што тоа го дознала на свадбата со поранешниот сопруг, пред 200 гости. Средношколска љубовИако целата ситуација беше непријатна, Дезир и нејзиниот поранешен сопруг седеа збунети додека Брајант ги споделуваше чувствата пред нив и пред 200 гости. Како што пишува Њујорк Пост , Брајант тогаш едноставно рекол: „Ве сакам и двајцата – честитки“. Иако беше збунета од неговите изјави, со оглед на тоа што нивните пријателства отсекогаш биле строго платонски, таа не можеше да ја игнорира неговата искреност. @written.by.woman Some things just make sense and my weird unbothers him #matchmyenergy #husbandwife #couples #pastlives #marriage #fypシ゚viral #foryou ♬ original sound – Pattimifatti – Го запознав Брајант во средно училиште. Тогаш имав дечко и не сакав да разговарам со други луѓе. Откако му ја покажав тогашната слика од моето момче, Брајант веднаш го препозна момчето, а тројцата набрзо станавме неразделни пријатели – изјавила таа.Таа се надеваше дека тој е само осаменБрајант и нејзиниот поранешен сопруг станале најдобри пријатели, а нивното пријателство траело со години, се до моментот кога Брајант ја признал својата љубов. Таа објасни дека никогаш немала романтични чувства кон него во тие години на пријателство.На денот на нејзината венчавка, таа ги ставаше последните допири на венчаницата и фризурата кога Брајант влезе во куќата на нејзините родители и ја изненади со поглед.– Рече дека изгледам убаво, иако тоа никогаш порано не се случило – се присетува тој.И покрај неговиот поглед, таа се омажи. Но, таа не можеше да го заборави признанието на Брајант. Рамо за плачење после разводПризнанијата на Брајант не застанаа на говорот. Подоцна истата вечер, додека таа танцуваше со нејзиниот сопруг, а тој танцуваше со неговата слугинка, Брајант праша зошто таа никогаш не му даде шанса и призна дека ја сака.– Ми беше јасно дека тоа беше момент на искрена, невоздржана емоција – рече Дезир.По венчавката се обидела да заборави на се, оправдувајќи го неговото однесување со пијанство и осаменост.Набргу по нејзиниот развод, нивното пријателство стана нешто повеќе.– Неколку месеци по мојот развод, Брајант многу ме поддржуваше. Ме повика да одиме на вечера или заедно да гледаме филмови. Тој стана моја поддршка – рече таа.Денес има четири синаКога дознале дека го чекаат своето прво дете, набрзо се венчале, а нивното пријателство прераснало во љубов. Само една година откако се венчаа во 2012 година, тие станаа родители на синот Соер, кој сега има девет години. @written.by.woman Maximum effort #women #mothersoftiktok #boymom #funny #relatable #healing #pinkponyclub #deadpoolwolverine #foryou #fypシ゚viral ♬ Pink Pony Club – Chappell Roan – Брајант ми кажа дека отсекогаш сакал да се ожени со мене. Тоа беше потврда на она што секогаш го чувствувавме еден за друг – возбудено изјави Дезир.Таа денес е мајка на 4 сина и смета дека го живее својот сон.

