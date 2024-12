„Го принудив Кариќ да ми ја купи целата колекција на „диор“! Карлеуша се сети на бракот со Бојан, па го спомна и Душко

0 SHARES Сподели Твитни

Јелена Карлеуша се присети на бракот со бизнисменот Бојан Кариќ, кога го натера наследникот на познатата династија да и ја подари целата колекција на модниот бренд „диор“, по што ја спомена венчавката со поранешниот фудбалер Душко Тошиќ.Јелена ги коментираше своите стари слики како гостинка во подкаст, а на една од нив музичката дива позираше во бела маица на познатата француска куќа.– Имав „Диор“ ера, кога сè требаше да биде „Диор“. Кутриот Бојан, го натерав да оди во „диор“ и да ја купи целата колекција, да не остане ништо што го немам. Тој ми купи сè. Имав розов „диор“, тексас „диор“, колекција за скијање. Не можев да имам само едно парче, туку мораше сите! Тоа е скапо хоби. Не жали за Бојан, бракот со него траеше само два месеци , после тоа сама си купував се. View this post on Instagram A post shared by Jelena Karleuša (@karleusastar)По тој повод ЈК се присети на свадбата со Бојан, но и на вториот сопруг Душко Тошиќ.– Ниту една невеста не се забавува на свадба. На свадбата со Душко ми се слоши бидејќи бев бремена. Младоженецот скокна во базенот и бев очајна што успеа да се фати за микрофонот по што ги малтретираше гостите. На првата свадба, не знам, веќе не се ни сеќавам, за прв пат отпеав дует со Саша Матиќ „Не смеам да се заљубам во тебе“, кој беше свадбен подарок од Марина. Туцаковиќ – изјави Јелена Карлеуша во подкастот „Sisterhud“, во кој за прв пат проговори за врската со американскиот рапер Канје Вест . – Му се јавив пред ревијата во Париз и му кажав дека доаѓам, а тој ми одговори дека и тој е во Париз и дека ќе се видиме. Потоа му кажав дека морам прво да одам на фитинг, кој вообичаено траеше 12 часа, а потоа на ревија и го поканив да дојде, бидејќи тоа ми значи дека треба да се појави. Ова е прв пат јавно да зборувам. Ми рече дека не може, дека бил само на една ревија и кога го завршивме тој разговор ме блокираше.

