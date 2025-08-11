Градоначалничката на Вашингтон одговори на невидениот потег на Трамп да распореди војска во главниот град

Градоначалничката Мјуриел Баузер реагираше на одлуката на Трамп да испрати 800 припадници на Националната гарда во главниот град на САД, Вашингтон, за (досега) 30 дена. Исто така, на прес-конференцијата, тој објави дека полициските сили се префрлаат во надлежност на федералната, централна влада.

Криминалот најнизок во последните 30 години

Како што напишавме овде, Трамп ја оправда оваа одлука со „криминалната криза“. Но, како што многумина веќе истакнаа, таа не доаѓа од статистика или факти.

Имено, насилниот криминал во Вашингтон е на најниско ниво во последните 30 години.

Градоначалничката на Вашингтон, Муриел Баузер, го нарече потегот на претседателот Доналд Трамп да го стави главниот град под федерална контрола „вознемирувачки и без преседан“ за време на прес-конференцијата во понеделник попладне.

Таа додаде дека, „со оглед на реториката од минатото, не можеме да кажеме дека сме целосно изненадени“.

Таа рече дека погледот на Трамп кон градот бил „оформен од неговото искуство за време на Ковид во неговиот прв мандат“, што го нарече „предизвикувачки времиња“ за округот.

„Исто така е точно дека по Ковид имавме зголемување на криминалот“, рече таа.

„Брзо донесовме закони што ги отстранија насилните криминалци од улиците. Поради тие напори, гледаме огромен пад на криминалот“, нагласи таа, додавајќи дека насилниот криминал сега е на најниско ниво во последните 30 години. „Не го тргаме стапалото од гаста“, рече Баузер, истакнувајќи дека тие бараат нови начини за зголемување на безбедноста во градот.

Таа им се обрати на граѓаните со зборовите:

„Ќе продолжиме да го водиме нашиот град на начин што ќе ве направи горди“.

Во интервјуто за MSNBC во недела, Баузер ги оспори тврдењата за „бран на криминал“ во Вашингтон и изрази загриженост за идејата Националната гарда да ги спроведува локалните закони.