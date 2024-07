Гром удри во авион, објавено е морничаво видео: Драма на лондонскиот аеродром, авионот принудно слета (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Авион на британската авиокомпанија бил погоден од гром на приодот кон аеродромот Хитроу Патниците на летот BA919 од Штутгарт до Хитроу ја опишаа застрашувачката сцена по инцидентот што го принуди екипажот да се пренасочи кон аеродромот Гетвик.Авионот ја напушти Германија кратко по 13 часот по локално време (12 часот по средноевропско време) и требаше да слета во Хитроу во 13.40 часот.Дејли Мејл го објави, како што тврди, моментот кога авионот бил погоден од гром.

The terrifying moment a jet was struck by lightning on approach to Heathrowhttps://t.co/2fugjY4Yv7 pic.twitter.com/eTNW6zClvE— Domenico (@AvatarDomy) May 15, 2020

Гром ги принуди пилотите да се пренасочат кон Гетвик, каде што патниците пристигнаа околу 14 часот пред да бидат пренесени во Хитроу.Еден патник, кој седеше покрај прозорецот на авионот, сподели фотографија од молњата и напиша: „Екипажот беше неверојатен кога нашиот авион беше погоден од гром на пристапот до Хитроу. Беше шокантно. Летот мораше да се пренасочи до Гетвик“.

#shocking flight from @British_Airways today**this is a joke, the crew were amazing when our flight got struck by lightning on the approach to Heathrow and had to divert to Gatwick. Amazingly, someone caught it on video! pic.twitter.com/YERuZ4JYeg— Kico (@mrs_jebu) July 7, 2024

Друг човек, чиј син и внук биле на летот, го опишал како „лет од пеколот“.

