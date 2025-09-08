Гроси: Во светот може да има до 20 до 25 нуклеарно вооружени држави

Шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Рафаел Гроси, предупреди дека во светот може да има до 25 земји со нуклеарно оружје.

„Без да сакам да ширам паника“, изјави Гроси за италијанскиот весник „Ла Република“ во статија објавена денеска, ризикот од нуклеарен конфликт е поголем денес отколку во минатото.

Гроси посочи дека во одреден момент 20 до 25 земји би можеле да имаат нуклеарно оружје, иако не прецизираше временска рамка.

Во моментов има девет нуклеарни сили, според неколку експерти.

„Процесот на разоружување или контролирано намалување на нуклеарните арсенали е запрен“, рече шефот на МААЕ.

„Оние кои поседуваат нуклеарно оружје произведуваат сè повеќе и повеќе од него, вклучително и Кина.“

Тој, исто така, забележа дека за тактичките нуклеарни напади се зборува сè почесто, што го опиша како загрижувачко.

Гроси рече дека е загрижен што лидерите на неколку земји ја објавија својата намера да се здобијат со нуклеарно оружје.

Запрашан да ги именува вклучените земји, Гроси рече: „Како директор на МААЕ, не можам да кажам. Тие се важни земји во Азија, Мала Азија и Персискиот Залив. Свет со 20 до 25 нуклеарно вооружени држави е непредвидлив и опасен.“

Деветте нуклеарно вооружени држави ги вклучуваат петте постојани членки на Советот за безбедност на ОН – САД, Русија, Обединетото Кралство, Франција и Кина – како и Индија, Пакистан, Северна Кореја и Израел, според извештајот на Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (SIPRI) и информациите од Меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје (ICAN).

Заедно, се проценува дека поседуваат приближно 12.000 нуклеарно оружје, од кои Русија и САД имаат околу 10.700.