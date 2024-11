Грузиски полицаец брутално клоца проевропски демонстрант (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Протестите за ЕУ ​​во Грузија се претворија во насилен судир меѓу органите на прогонот и граѓаните кои бараат иднина во ЕУ.За време на вчерашниот протест, полицијата на специјалните сили на Грузија, позната по употребата на остри тактики против демонстрантите, употреби неограничено насилство врз оние кои изразија поддршка за интеграцијата на земјата во Европската унија.На видеото споделено на социјалните мрежи се гледаат драматичните моменти, каде демонстрант е удрен неколку пати во главата, оставајќи го во несвест.Инцидентот предизвика остри реакции и на домашен и на меѓународен план за прекумерна употреба на сила од страна на полицијата. На снимката може да се видат демонстранти кои ја поддржуваат интеграцијата на Грузија во Европската унија како се обидуваат да маршираат мирно, додека полициските службеници користат насилни средства за да ги растераат.

Georgian riot police beats a pro-EU protesters unconscious with football kicks to the head.🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/GimfoYPeMb— Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2024

Значителен број демонстранти се пренесени во болница поради здобиените повреди, додека некои ја загубија свеста поради силните удари во главата. Ова насилство предизвика бран гнев кај активистите и граѓаните кои бараат брза истрага за овој инцидент и одговорност за оние кои употребиле екстремно насилство.Грузиската полиција, како одговор на критиките, ги бранеше своите постапки, наведувајќи дека дејствувале за одржување на редот и безбедноста и дека употребата на сила била неопходна за растерување на демонстрантите кои предизвикуваат „хаос“ на улиците.Сепак, многу меѓународни, вклучително и активисти за човекови права, ја осудија употребата на прекумерна сила и повикаа на независна истрага.Инцидентот ги ескалира тензиите меѓу демонстрантите и владата, поставувајќи важни прашања за слободата на изразување и правото на протести во Грузија.И покрај напорите на властите да ги минимизираат последиците од овој напад врз мирните демонстранти, овој инцидент предизвика многу граѓани да се сомневаат во посветеноста на владата да ги почитува демократските стандарди и човековите права.

