Дали Бил Клонтон е сериозно болен? Што знаеме за состојбата на поранешниот претседател на Соединетите Американски Држави? „Имам чувство дека има и други симптоми…“

Поранешниот американски претседател Бил Клинтон (78) беше примен во Универзитетската болница Медстар Џорџтаун во понеделникот на тестови и набљудување откако разви треска, рече неговиот заменик началник на кабинетот, Ангел Уренија. Како што објави NBC News, ситуацијата не била итна. Сепак, има и такви кои се сомневаат дека се работи за нешто многу поопасно.Откако ја напушти функцијата во 2001 година, Клинтон се соочи со неколку здравствени проблеми. Во 2004 година, тој беше подложен на четирикратна бајпас операција во болницата Њујорк-Пресвитеријан, а во истата болница се врати во 2010 година на друга срцева процедура, при што беа поставени два стента во неговата коронарна артерија. Како одговор, Клинтон се префрли на претежно веганска исхрана, што му помогна да изгуби тежина и да го подобри своето здравје, пишува Newsweek.Во 2021 година, тој беше хоспитализиран шест дена во Калифорнија поради сепса, инфекција која се прошири во неговиот крвоток.Клинтон беше 42-ри претседател на Соединетите Американски Држави од 1993 до 2001 година. Пред тоа, тој беше јавен обвинител на Арканзас од 1977 до 1979 година и гувернер на таа држава од 1979 до 1981 година и повторно од 1983 до 1992 година. Тој зборуваше на секоја Демократска национална конвенцијаод 1976 година.Неговата сопруга Хилари Клинтон беше државен секретар на САД под претседателот Барак Обама од 2009 до 2013 година и беше демократски сенатор од Њујорк од 2001 до 2009 година. Хилари Клинтон стана кандидат на Демократската партија на претседателските избори во 2016 година, со што влезе во историјата како првата жена што ја добила претседателската номинација на една од најголемите политички партии во САД. Таа го освои мнозинството од гласовите на народот, но ги загуби изборниот колеџ и претседателските избори од Доналд Трамп.Бил Клинтон есенва беше активен во кампањата за претседателскиот кандидат на Демократската партија, актуелната потпретседателка на САД, Камала Харис. Тој, исто така, беше зафатен со патувања по објавувањето на неговата нова книга „Граѓанин: Мојот живот по Белата куќа“.Урења објави на платформата X во понеделникот вечерта: „Тој е во добро расположение и длабоко благодарен за одличната грижа што ја добива“.

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.— Angel Ureña (@angelurena) December 23, 2024

Џонатан Рејнер, професор по медицина и хируршки интервентен кардиолог во Медицинскиот центар Џорџтаун, изјави за Си-Ен-Ен:„Имам чувство дека поранешниот претседател веројатно нема само треска, туку и други симптоми кои предизвикуваат загриженост за посериозна инфекција. Симптоми како забрзан пулс, отежнато дишење, треска и треска, конфузија или летаргија. се некои од симптомите, заедно со треската, што може да укаже на сепса смртта може да дојде за помалку од 12 часа“.Урења изјави за CNN дека поранешниот претседател планира да биде отпуштен од болница до Божиќ.

