Дали е можно Симпсонови да ја предвиделе и кандидатурата на Камала Харис? Споделена е епизода од 2000 година

0 SHARES Сподели Твитни

Симпсонови со текот на годините станаа препознатливи како анимирана серија која ја предвидува иднината со низа настани кои ја погодија целта, а се чини дека тоа го направија повторно со Камала Харис.Една епизода од шоуто што се емитуваше во 2000 година навидум предвиде уште повеќе детали за тоа што наскоро би можело да биде вистински настани. Во епизодата „Барт во иднината“, Лиза Симпсон станува претседател и носи виолетово одело и бисери кои се чудно слични на она што Камала Харис го носеше кога беше инаугурирана за потпретседател.Сценаристот Ал Жан ја објави споредбата на социјалните мрежи во неделата, набргу откако Бајден објави дека се откажува од претседателската трка.The Simpsons are never wrong. pic.twitter.com/6dCs2eIoY6— Alex Cole (@acnewsitics) July 21, 2024„Предвидување на „Симпсонови“, горда што сум дел од ова“, напиша Џин, споделувајќи слики од Лиза и Харис кои се облечени една до друга во неверојатно слична облека.Можеби „најстрашниот“ дел од епизодата е тоа што Лиза го наследи Доналд Трамп како претседател, а епизодата исто така славно го предвиде претседателството на Трамп.The Simpsons has done it again! Here’s from the 17th episode of the 11th season (in the year 2000) showing Lisa Simpson as the first female president of the United States talking about how the country is broke after President Trump. And, here’s Kamala wearing the same outfit at… pic.twitter.com/1ThJiZUHQ0— Jeff Berwick 🏳️‍🌈🇮🇱🇺🇦💉 (@BerwickJeff) July 21, 2024Епизодата се случува во 2030 година, а Лиза се опишува себеси како „првата директно жена претседателка на Америка“, наследувајќи „прилична сума на буџетски намалувања од претседателот Трамп“. Ден Грини, кој ја напиша епизодата, во интервју во 2016 година рече дека заговорот го замислил како „предупредување за Америка“.Неколку други корисници на социјалните мрежи укажаа на ова „предвидување“ во текот на викендот, при што едно лице напиша: „Симпсонови како пророци станаа една од најтрајните мистерии на нашето време“.The Simpsons already knew this in 2000🤯#BidenDroppedOut pic.twitter.com/ggyEXRs2T7— Sarcasm (@sarcastic_us) July 22, 2024Други го нарекоа „вознемирувачки“ и „чуден“. Во минатото, фановите се плашеа од премногу точни предвидувања на настани од реалниот живот. Во 2012 година, тие навестија елементи од настапот на Лејди Гага на полувремето во Супер Боул во 2017 година, сè до нејзината светкава облека. Тој, исто така, го предвиде исходот од претпоследната епизода од „Игра на тронови“ кога го пародираше шоуто во 2017 година – две години пред да се емитува епизодата „GOT“.„Симпсонови“ предвидуваа и технолошки развој, како што се телефоните што остваруваат видео повици и очилата за виртуелна реалност со кои луѓето стануваат опседнати. Тие дури предвидуваа катастрофи како пандемија и потонување на подморница.

Пронајдете не на следниве мрежи: